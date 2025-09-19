Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Baustelle - Polizei fasst Dieb

Lodmannshagen (ots)

Am Mittwoch, 17. September 2025, erhielt die Polizei gegen 11:00 Uhr die Mitteilung über einen vermeintlichen Diebstahl. Ein Zeuge habe mitgeteilt, dass er beobachtet habe, wie eine männliche Person Baumaterial von einer Baustelle in Lodmannshagen entwendet habe. Anschließend sei der Tatverdächtige in einem Transporter der Marke Citroen geflohen und der Zeuge habe die Polizei informiert.

Die eingesetzten Beamten haben das Fahrzeug, samt seinem 57-jährigen deutschen Fahrer, einige Kilometer entfernt feststellen können. Daraufhin sei eine Verkehrskontrolle gefolgt, im Rahmen welcher die Polizisten das zuvor entwendete Diebesgut, im Wert von 30 Euro, haben auffinden können.

Den 57-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen.

