POL-NB: Vollsperrung der B96 zwischen Groß Nemerow und Neubrandenburg nach Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Neubrandenburg (ots)

Am frühen Abend des 18.09.2025 kam es auf der B96 zwischen den Ortschaften Groß Nemerow und Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Bundesstraße für ca. 2h zunächst voll und anschließend halbseitig gesperrt werden musste. Gegen 17:35 bildete sich eine Reihe von hintereinander verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen in Fahrtrichtung Neustrelitz, da ein vorausfahrendes Fahrzeug über die Gegenspur abbiegen wollte und zunächst den Gegenverkehr passieren lassen musste. Der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer eines herannahenden LKW IVECO bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das hinterste Fahrzeug , einen PKW VW, auf. Durch die Kollision wurden insgesamt drei PKW aufeinander geschoben. Zwei der vier beteiligten Fahrzeuge war anschließend nicht mehr fahrbereit, unter anderem der LKW, sodass die Unfallstelle bis zur abschließenden Bergung durch ein Abschleppdienst zunächst voll und anschließend halbseitig gesperrt wurde. Zwei der sich in dem PKW VW befindenden Personen, ein 27-jähriger und ein 61-jähriger , wurden durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort durch hinzugezogenes Rettungspersonal betreut. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf 32.000EUR geschätzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

