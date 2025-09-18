PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leicht verletzte Person und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall zwischen Born und Ahrenshoop (LK V-R)

Barth (ots)

Am 18.09.2025 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landstraße 21 zwischen Born und Ahrenshoop zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 46-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW die Landstraße 21 von Ahrenshoop nach Born auf dem Darß. Hierbei geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden PKW Kia eines 84-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 46-jährige VW-Fahrer leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße 21 für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:35

    POL-NB: Verkehrsunfall sorgt in den Morgenstunden für Straßensperrung

    Waren (ots) - Am Donnerstag, dem 18.09.2025, kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Warensdorfer Straße in Waren. Hierbei geriet der 40-jährige rumänische Fahrer des LKWs in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fahrzeug, in dem sich ein 59-jähriger deutscher Fahrer und ein 59-jähriger deutscher Beifahrer ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:50

    POL-NB: Überholvorgang scheitert - Verkehrsunfall mit fast zwei Promille

    Dierhagen (LK V-R) (ots) - Am Mittwoch (17.09.2025) kam es auf der Landesstraße 21 bei Dierhagen zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 59-jähriger Deutscher ein vor sich befindliches Fahrzeug überholen. Als er bemerkte, dass im Gegenverkehr ein Auto kam, zog er scharf auf die rechte Fahrspur ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:29

    POL-NB: Ladendieb mit doppelter Anzeige und trotzdem ohne Beute

    Barth (V-R) (ots) - Am gestrigen Mittwoch (17.09.2025) kam es in Barth zu zwei Einsätzen in Supermärkten, die für einen 38-Jährigen mit zwei Strafanzeigen endeten. Gegen 20:45 Uhr betrat ein 38-jähriger Algerier einen Supermarkt in der Chausseestraße. Nach ersten Erkenntnissen erkannte eine Mitarbeiterin den Mann, der bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot für den Discounter erhalten habe, sprach diesen darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren