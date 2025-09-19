Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern auf der L28 bei Friedland (LK MSE)

Friedland (ots)

Am 18.09.2025 gegen 18:54 Uhr kam es auf der Landstraße 28 zwischen der Ortslage Brunn und dem Abzweig Ganzkow zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Hyundai die L28 aus Brunn kommend in Fahrtrichtung Neddemin. Hinter dem PKW Hyundai befand sich die 26-jährige Fahrzeugführer eines PKW Ford. In dem PKW Ford befanden sich auf der Rücksitzbankbank ein 6-jähriger Junge und ein 2-jähriges Mädchen.

Die 63-jährige bremste ihr Fahrzeug leicht ab, da mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Die 26-jährige bemerkte das Bremsmanöver des vorausfahrenden PKW zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf den vorausfahrenden PKW Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß der PKW entstand ein Sachschaden von ca. 7000,-EUR. Der PKW Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Brunn war mit 15 Kameraden vor Ort im Einsatz und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und die Bereinigung der Unfallstelle.

Durch den Unfall erlitten der 6-jährige Junge und das 2-jährige Mädchen leichte Verletzungen am Kopf und wurden vorsorglich durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell