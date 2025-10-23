Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gefährdung im Straßenverkehr

Frankenthal (ots)

Am 22.10.2025 um 10:25 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizeiinspektion Frankenthal ein Verkehrsunfallgeschehen in der Speyerer Straße in Frankenthal mitgeteilt. Die Mitteilerin hatte einen Opel-Fahrer dabei beobachtet wie dieser in die Speyerer Straße einfuhr und dort einen Blumenkübel sowie einen ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen beim Vorbeifahren touchierte. Nachdem der Fahrzeugführer seinen Personenkraftwagen geparkt hatte, betrat er eine nahgelegene Bankfiliale, ohne sich um den entstanden Fremdschaden in Höhe ca. 2.000 Euro zu kümmern. Dort konnte der 72-jährige letztlich durch die entsandten Polizeibeamten angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen ergaben sich Hinweise auf körperliche Mängel. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

