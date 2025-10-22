Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Gurtmuffel und Abkürzer erwischt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag (21.10.25) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten insgesamt 42 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Unter anderem kontrollierte die Polizei 18 Verkehrsteilnehmer, welche ohne angelegten Sicherheitsgurt fuhren. Weiter stellte die Polizei insgesamt 14 Fahrer in der Rehhofstraße fest, die trotz des Abbiegeverbots nach links in die Waldseer Straße fuhren. Zwei Verkehrsteilnehmern droht ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt, da diese während der Fahrt ein Handy bedienten.

