PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Gurtmuffel und Abkürzer erwischt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag (21.10.25) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten insgesamt 42 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Unter anderem kontrollierte die Polizei 18 Verkehrsteilnehmer, welche ohne angelegten Sicherheitsgurt fuhren. Weiter stellte die Polizei insgesamt 14 Fahrer in der Rehhofstraße fest, die trotz des Abbiegeverbots nach links in die Waldseer Straße fuhren. Zwei Verkehrsteilnehmern droht ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt, da diese während der Fahrt ein Handy bedienten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 12:01

    POL-PDLU: Diebstahl aus Fahrzeug

    Frankenthal (ots) - Im Zeitraum vom 17.10.2025 gegen 17:00 Uhr bis zum 20.10.2025 gegen 06:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten weißen Peugeot Boxer auf dem Parsevalplatz in Frankenthal ein. Aus dem Sprinter wurden zwei Baumaschinen im geschätzten Gesamtwert von 1.450,00 Euro entwendet. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder auch per E-Mail unter ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:52

    POL-PDLU: Versuchter Mofadiebstahl

    Frankenthal (ots) - Am 20.10.2025 gegen 07:20 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizeiinspektoin Frankenthal ein versuchter Mofadiebstahl durch zwei unbekannte jugendliche Täter aus dem Parkhaus am Hauptbahnhof in Frankenthal mitgeteilt. Bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Innenstadt und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Ob ein Sachschaden an dem Mofa entstanden ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:51

    POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl aus Grundschule

    Frankenthal (ots) - An dem Wochenende vom 18.10.2025 bis zum 20.10.2025 brachen Unbekannte in die Erkenbert Grundschule in Frankenthal ein. Zurzeit finden in der Grundschule Bauarbeiten statt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Handwerkzeuge und Baumaschinen im Wert von ca. 6.000,00 Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren