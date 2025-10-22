PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl aus Grundschule

Frankenthal (ots)

An dem Wochenende vom 18.10.2025 bis zum 20.10.2025 brachen Unbekannte in die Erkenbert Grundschule in Frankenthal ein. Zurzeit finden in der Grundschule Bauarbeiten statt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Handwerkzeuge und Baumaschinen im Wert von ca. 6.000,00 Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/3130. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

