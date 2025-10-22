Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr kam es auf einem Pachtgrundstück in der Nähe der Kreisstraße 25 in Römerberg zu einer Beschädigung eines Personenkraftwagens. Durch unbekannt/e Personen wurden mehrere Reifen des Fahrzeuges zerstochen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge Nahe der Kreisstraße 25 in Römerberg beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

