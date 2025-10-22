PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr kam es auf einem Pachtgrundstück in der Nähe der Kreisstraße 25 in Römerberg zu einer Beschädigung eines Personenkraftwagens. Durch unbekannt/e Personen wurden mehrere Reifen des Fahrzeuges zerstochen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge Nahe der Kreisstraße 25 in Römerberg beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:55

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum

    Speyer (ots) - Am Dienstagabend, den 21.10.2025, gegen 20:10 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Personenkraftwagen in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer kontrolliert. Hierbei konnte bei dem 70-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Da ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich war, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:52

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025 kam es gegen 18:09 Uhr an der Einmündung Dudenhofer Straße/Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Der geschädigte Linienbus ordnete sich auf dem linken Fahrstreifen ein, um in Richtung Dudenhofen zu fahren. Der Unfallverursacher ordnete sich auf dem rechten Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße, ein. Hierbei streifte der graue ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:51

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 20.10.2025, circa 20:00 Uhr bis zum 21.10.2025, circa 10:30 Uhr kam es in der Albert-Einstein-Straße zu mehreren Beschädigungen an Personenkraftwagen. Hierbei konnten an bisher fünf Fahrzeugen zerstochene Reifen und Lackbeschädigungen festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro. In diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren