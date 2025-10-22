PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 20.10.2025, circa 20:00 Uhr bis zum 21.10.2025, circa 10:30 Uhr kam es in der Albert-Einstein-Straße zu mehreren Beschädigungen an Personenkraftwagen.

Hierbei konnten an bisher fünf Fahrzeugen zerstochene Reifen und Lackbeschädigungen festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Albert-Einstein-Straße und näherer Umgebung in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

