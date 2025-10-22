Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung im Bürgerbüro - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Abend des 20.10.2025 gegen 23:10 Uhr wurde durch unbekannte Person/en ein Elektroverteilerkasten im Vorraum des Bürgerbüros in der Maximilianstraße beschädigt.

Ein 58-jähriger Zeuge konnte bereits in dem genannten Zeitraum eine circa 180cm große, männliche Person, welche das Gesicht mit einem Halstuch verdeckte, auf einem Fahrrad flüchten sehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Maximilianstraße und näherer Umgebung beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell