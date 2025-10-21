Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, den 20.10.2025, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr kam es in der Straße "Alter Postweg" zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Hierbei wurde ein schwarzer PKW der Marke Skoda, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, an der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell