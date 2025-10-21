Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 18.10.25, circa 21:00 Uhr bis 19.10.2025, circa 16:30 Uhr kam es in der Kämmererstraße zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Skoda, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, am linken Seitenspiegel beschädigt.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

