Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nächtliche Verkehrskontrollen - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Mutterstadt (ots)

Am späten Sonntagabend (19.10.25) im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 00:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte Verkehrskontrollen in der Ludwigshafener Straße durch. Insgesamt kontrollierten die Beamten 20 Fahrzeuge und mussten hierbei sechs Ordnungswidrigkeiten (2x Gurtverstoß, 2x fehlende Warnweste, 1x nicht mitgeführter Fahrzeugschein und 1x defekte Beleuchtung) ahnden. Darüber hinaus ermittelt die Polizei gegen einen 42-jährigen Autofahrer, welcher im Rahmen einer Kontrolle lediglich einen ausländischen Führerschein vorzeigen konnte, wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 42-Jährige ist seit Anfang 2024 in Deutschland wohnhaft.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell