POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 17.10.25, circa 12 Uhr bis 19.10.2025, circa 17:30 Uhr wurde in der Kardinal-Wendel-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus. Die genaue Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kardinal-Wendel-Straße und näherer Umgebung in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

