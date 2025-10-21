Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 18.10.25, circa 19:00 Uhr bis 19.10.2025, circa 09:00 Uhr kam es in der Heinrich-Heine-Straße zu einem Fahrraddiebstahl.

Der Geschädigte hatte am Abend sein grünes Fahrrad der Marke Bulls, vor dem Wohnhaus abgeschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er den Diebstahl fest.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Heinrich-Heine-Straße und näherer Umgebung in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

