POL-PDLU: 84-jähriger Vermisster nach groß angelegter Suche aufgefunden
Neuhofen (ots)
In der Nacht von Sonntag (19.10.25) auf Montag (20.10.25) wurde ein 84-jähriger Altenheimbewohner in der Speyerer Straße als vermisst gemeldet. Nach intensiven Suchmaßnahmen unter anderem mit Unterstützung der Feuerwehr Neuhofen sowie eines Polizeihubschraubers konnte der 84-Jährige schließlich wohlbehalten in der Jahnstraße angetroffen und zum Seniorenheim zurückgebracht werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell