Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW-Fahrer fährt gegen Brücke

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend (20.10.25) gegen 18:40 Uhr fuhr ein 49-jähriger LKW-Fahrer trotz Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 2,7 Meter Höhe die Maxburgstraße und blieb in der Unterführung hängen. Sowohl an der Brücke als auch am LKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

