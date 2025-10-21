POL-PDLU: LKW-Fahrer fährt gegen Brücke
Schifferstadt (ots)
Am Montagabend (20.10.25) gegen 18:40 Uhr fuhr ein 49-jähriger LKW-Fahrer trotz Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 2,7 Meter Höhe die Maxburgstraße und blieb in der Unterführung hängen. Sowohl an der Brücke als auch am LKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 EUR.
