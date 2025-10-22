Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025 kam es gegen 18:09 Uhr an der Einmündung Dudenhofer Straße/Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Der geschädigte Linienbus ordnete sich auf dem linken Fahrstreifen ein, um in Richtung Dudenhofen zu fahren. Der Unfallverursacher ordnete sich auf dem rechten Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße, ein. Hierbei streifte der graue Personenkraftwagen den Linienbus mit seinem linken Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden, grauen Personenkraftwagen geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell