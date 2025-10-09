Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Mülltonnen stehen in Brand

Hameln (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne im Wiebusch in Hameln. Polizisten entdeckten im Rahmen einer Fahndung einen weiteren Brand.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, setzten ein oder mehrere unbekannte Täter die Mülltonne in Brand. Durch das Feuer wurde eine daneben befindliche Mülltonne ebenfalls beschädigt. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnten Polizisten gegen 01:40 Uhr eine weitere brennende Mülltonne in der Straße "Hohes Feld" feststellen. Diese Tonne befand sich unter einem Holzunterstand, der durch den Brand ebenfalls beschädigt wurde. Auch hier wurde eine weitere angrenzende Tonne beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei Hameln hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, oder relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell