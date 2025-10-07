PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Beteiligter verstirbt nach schwerem Unfall am Hagener Berg - Zeugenaufruf

Bad Pyrmont (ots)

Am Montag (06.10.2025) kam es gegen 15:50 Uhr auf der Landesstraße 430 im Bereich des Hagener Berges zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter erlag im Krankenhaus seine Verletzungen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 89 Jahre alter Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Pkw Toyota die L430 von Hagen kommend in Richtung Bad Pyrmont. Aus bislang unbekannter Ursache, geriet er am Ende einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw Opel eines 76-Jährigen (ebenfalls aus Bad Pyrmont).

Couragierte Ersthelfer, die auf den Unfall zugekommen waren, setzten den Notruf ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die beiden Verletzten.

Der 89-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der 76- jährige Fahrer des Opel wurde leicht verletzt in eine Klinik transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße voll gesperrt. Sie wurde gegen 19:30 Uhr wieder freigegeben. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HM: Hundebiss in der Feldmark - Hundehalter gesucht

    Hameln (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025), gegen 15:00 Uhr, wurde in der Feldmark zwischen dem Ortsteil Barksen und der Stadt Hessisch Oldendorf eine 34-jährige Frau aus Hessisch Oldendorf durch einen Hund gebissen und dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit ihrem Hund, einem Australian-Shepherd-Mischling, in der Feldmark unterwegs, als ihr zwei Personen (ein Mann und eine Frau) mit ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:23

    POL-HM: Fahrer eines Motocross kollidiert mit 17-Jähriger und flüchtet

    Hameln (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der Holtenser Landstraße in Höhe der Elisabeth-Selbert-Schule eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 17-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine männliche Person mit einem dunklen Motocross-ähnlichem Motorrad die Holtenser Landstraße ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 16:15

    POL-HM: E-Scooter flüchtet vor der Polizei: Beschuldigter gestellt

    Hameln (ots) - Am Mittwoch (30.09.2025), gegen 23:40 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Hameln zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen in der Lohstraße in Hameln gerufen. Eine der beteiligten Personen fuhr bei Eintreffen der Kräfte mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit davon. Die Beamten nahmen mit dem Funkstreifenwagen die Verfolgung auf und forderten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren