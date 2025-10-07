Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Beteiligter verstirbt nach schwerem Unfall am Hagener Berg - Zeugenaufruf

Bad Pyrmont (ots)

Am Montag (06.10.2025) kam es gegen 15:50 Uhr auf der Landesstraße 430 im Bereich des Hagener Berges zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter erlag im Krankenhaus seine Verletzungen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 89 Jahre alter Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Pkw Toyota die L430 von Hagen kommend in Richtung Bad Pyrmont. Aus bislang unbekannter Ursache, geriet er am Ende einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw Opel eines 76-Jährigen (ebenfalls aus Bad Pyrmont).

Couragierte Ersthelfer, die auf den Unfall zugekommen waren, setzten den Notruf ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die beiden Verletzten.

Der 89-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der 76- jährige Fahrer des Opel wurde leicht verletzt in eine Klinik transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße voll gesperrt. Sie wurde gegen 19:30 Uhr wieder freigegeben. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell