Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hundebiss in der Feldmark - Hundehalter gesucht

Hameln (ots)

Am Mittwoch (01.10.2025), gegen 15:00 Uhr, wurde in der Feldmark zwischen dem Ortsteil Barksen und der Stadt Hessisch Oldendorf eine 34-jährige Frau aus Hessisch Oldendorf durch einen Hund gebissen und dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit ihrem Hund, einem Australian-Shepherd-Mischling, in der Feldmark unterwegs, als ihr zwei Personen (ein Mann und eine Frau) mit einem weiteren Hund entgegenkamen.

Der männliche Hundehalter nahm seinen Hund an die Leine und wollte an der Frau vorbeigehen. Dabei biss der Hund unerwartet in den rechten Arm der 34-Jährigen. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Zu einem anschließenden Personalienaustausch kam es nicht.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1 (männlich):

- ca. 50-60 Jahre alt - etwa 170-175 cm groß - schlanke Statur - Brillenträger - braune, nackenlange Haare - Oberlippenbart

Person 2 (weiblich):

- ca. 50-60 Jahre alt - ca. 160 cm groß - schlanke Statur - stark blondiertes, schulterlanges, glattes Haar

Hund:

- Mischlingshund (ähnlich einem Windhund-Mix) - helles Fell - ca. 60 cm Schulterhöhe - augenscheinlich junges Alter

Der Hundehalter selbst wird gebeten, sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/698720 zu melden. Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden ebenfalls gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Hessisch Oldendorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell