Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Nägel und Schrauben auf Radweg in Bevern verteilt

Bevern (ots)

Am Freitag (26.09.2025), gegen 14:00 Uhr, stellte ein 68-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Holzminden große Mengen Schrauben und Nägel auf dem Radweg zwischen Warbsen und Forst (parallel zur L 584) in Höhe des Containerdienstes Oppermann fest.

Durch die spitzen Metallteile wurde ein Reifen seines Fahrrads beschädigt. Zu einem Unfall kam es nicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Gegenstände von einer bislang unbekannten Person vorsätzlich auf dem Radweg verteilt wurden. Die Gefahrenstelle wurde zwischenzeitlich beseitigt.

Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell