PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Nägel und Schrauben auf Radweg in Bevern verteilt

Bevern (ots)

Am Freitag (26.09.2025), gegen 14:00 Uhr, stellte ein 68-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Holzminden große Mengen Schrauben und Nägel auf dem Radweg zwischen Warbsen und Forst (parallel zur L 584) in Höhe des Containerdienstes Oppermann fest.

Durch die spitzen Metallteile wurde ein Reifen seines Fahrrads beschädigt. Zu einem Unfall kam es nicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Gegenstände von einer bislang unbekannten Person vorsätzlich auf dem Radweg verteilt wurden. Die Gefahrenstelle wurde zwischenzeitlich beseitigt.

Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 12:05

    POL-HM: Beteiligter verstirbt nach schwerem Unfall am Hagener Berg - Zeugenaufruf

    Bad Pyrmont (ots) - Am Montag (06.10.2025) kam es gegen 15:50 Uhr auf der Landesstraße 430 im Bereich des Hagener Berges zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter erlag im Krankenhaus seine Verletzungen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 89 Jahre alter Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Pkw Toyota die L430 von Hagen kommend in Richtung ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HM: Hundebiss in der Feldmark - Hundehalter gesucht

    Hameln (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025), gegen 15:00 Uhr, wurde in der Feldmark zwischen dem Ortsteil Barksen und der Stadt Hessisch Oldendorf eine 34-jährige Frau aus Hessisch Oldendorf durch einen Hund gebissen und dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit ihrem Hund, einem Australian-Shepherd-Mischling, in der Feldmark unterwegs, als ihr zwei Personen (ein Mann und eine Frau) mit ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:23

    POL-HM: Fahrer eines Motocross kollidiert mit 17-Jähriger und flüchtet

    Hameln (ots) - Am Mittwoch (01.10.2025) ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der Holtenser Landstraße in Höhe der Elisabeth-Selbert-Schule eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 17-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine männliche Person mit einem dunklen Motocross-ähnlichem Motorrad die Holtenser Landstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren