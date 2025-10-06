Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW beschädigt und geflüchtet

Betzdorf / Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 74-jähriger Geschädigter fuhr am 02.10.2025 in der Zeit von 14 bis 15:15 Uhr mit seinem PKW Skoda verschiedene Örtlichkeiten in Betzdorf und Kirchen an, darunter den Friedhof Betzdorf, die Tiefgarage des REWE-Markts an der Kirchner Straße in Betzdorf sowie den Parkplatz des Kauflands in Kirchen. Anschließend stellte er am Fahrzeugheck eine Delle und Kratzer fest.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

