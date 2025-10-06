PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Drogenbeeinflusster PKW-Fahrer beleidigt Polizisten

Betzdorf (ots)

Am 02.10.2025 beabsichtigte eine Streife der PI Betzdorf gege 14:20 Uhr einen PKW Fiat aufgrund dessen augenscheinlich schlecht bzw. nicht gesicherter Ladung zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zusätzlich Anhaltspunkte für eine aktuelle Beeinflussung des 32-jährigen Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Der Betroffene zeigte sich gegenüber den Polizeikräften im Rahmen der Maßnahmen äußerst ablehnend, was in einer Beleidigung zum Nachteil eines Beamten gipfelte. Letztlich erfolgte dennoch zu Beweiszwecken eine Blutprobenentnahme. Die Weiterfahrt wurde selbstredend untersagt.

Neben der dem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren erwartet den 32-jährigen auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
