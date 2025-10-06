PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Daaden (ots)

Am 02.10.2025 kam es gegen 05:50 Uhr im Kreisverkehr in der Daadener Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers.

Ein 46-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte von der Betzdorfer Straße aus in den Kreisverkehrs einzufahren. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Radfahrer von der Herdorfer Straße aus kommend bereits den Kreisverkehr. Der PKW-Fahrer missachtete somit die Vorfahrt des Radfahrers, wodurch es zur Kollision kam, und der Radfahrer über den PKW geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt, und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:45

    POL-PDNR: Vandalismus und Sachbeschädigung in Kirche

    Neustadt/Wied (ots) - Am Nachmittag des 01.10.2025 kam es in der Zeit von 12:30 - 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Kirche St. Margarita in Neustadt/Wied. Durch bislang unbekannte Täter wurden unter anderem Regale umgeworfen, Auslagen umhergeworfen und Stühle beschädigt. Weiterhin wurde eine Tafel im Altarraum bemalt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 17:29

    POL-PDNR: Zwischenfazit der Polizei zur Mudersbacher Kirmes 2025

    Mudersbach (ots) - Mudersbach- Nach den ersten drei Veranstaltungstagen der Mudersbacher Kirmes zieht die Polizei Betzdorf ein gemischtes Zwischenfazit. Das Festzelt war gut besucht und die Stimmung unter den Feiernden war überwiegend positiv. Aufgrund der unbeständigen Witterung war der Außenbereich im Vergleich zu den Vorjahren jedoch deutlich schwächer ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 16:57

    POL-PDNR: Beschädigtes Fahrzeug in Rheinbrohl - Hinweise erbeten!

    Rheinbrohl (ots) - Im Verlauf der Nacht vom 04.10.2025 auf den 05.10.2025 zwischen 23:15 Uhr und 00:30Uhr kam es zu einer Beschädigung am Außenspiegel eines VW Transporters. Der Transporter stand geparkt am Straßenrand in der Hauptstraße in Rheinbrohl. Bislang ist die Ursache der Beschädigung unklar, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Ursache der Beschädigung machen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren