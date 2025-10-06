Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Daaden (ots)

Am 02.10.2025 kam es gegen 05:50 Uhr im Kreisverkehr in der Daadener Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers.

Ein 46-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte von der Betzdorfer Straße aus in den Kreisverkehrs einzufahren. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Radfahrer von der Herdorfer Straße aus kommend bereits den Kreisverkehr. Der PKW-Fahrer missachtete somit die Vorfahrt des Radfahrers, wodurch es zur Kollision kam, und der Radfahrer über den PKW geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt, und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

