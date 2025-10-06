PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus und Sachbeschädigung in Kirche

Neustadt/Wied (ots)

Am Nachmittag des 01.10.2025 kam es in der Zeit von 12:30 - 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Kirche St. Margarita in Neustadt/Wied. Durch bislang unbekannte Täter wurden unter anderem Regale umgeworfen, Auslagen umhergeworfen und Stühle beschädigt. Weiterhin wurde eine Tafel im Altarraum bemalt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

