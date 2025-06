Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Malchin/Neukalen (ots)

Am Vormittag des 14.06.2025 wurde dem Polizeirevier Malchin ein Einbruch in der Kleingartenanlage "Philosophenweg" in Malchin gemeldet.

Vor Ort befand sich ein Bauwagen, der als Lagerraum genutzt wird. Ein Maschendrahtzaun, der das Grundstück des Gartenvereins kennzeichnet, wurde auf Höhe des Bauwagens durchtrennt, um sich somit Zutritt zu verschaffen. In der Zeit vom 12.06.2025, 15:00 Uhr bis zum 14.06.2025, 11:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den verschlossenen Bauwagen und entwendeten eine Kabeltrommel, einen Rasentrimmer, eine elektronische Bodenfräse und mehrere Festzeltgarnituren. Der Schaden wird auf insgesamt 660 Euro geschätzt.

Heute Morgen erhielt das Revier Malchin eine Meldung über einen Einbruch in das Kieswerk Neukalen. Gegen 06:30 Uhr konnte durch einen Mitarbeiter vor Ort festgestellt werden, dass in mindestens einen Baucontainer eingebrochen wurde.

Demnach haben bislang unbekannte Täter die Tür von zwei Baucontainern gewaltsam geöffnet. Was aus den Baucontainern entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden. Weiterhin wurden ein Bagger und ein sogenannter Brecher angegriffen, aus welchen insgesamt circa 380 Liter Diesel entwendet wurden. Das Vorhängeschloss der Schranke, welche die Zufahrt zu dem Gelände des Kieswerkes sichert, war aufgebrochen und befand sich nicht mehr vor Ort. Es entstand ein bisheriger Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Durch die Spurenlage vor Ort und bisherigen Zeugenaussagen wird ein Tatzeitraum in der vergangenen Nacht, vom 15.06.2025 zum 16.06.2025, vermutet. Zur Spurensicherung wurde der Tatort an den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übergeben. Erste Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen der Polizei Malchin bereits vor, müssen aber im Laufe der Ermittlungen weitreichend geprüft werden.

Ob diese beiden Sachverhalte in Zusammenhang stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell