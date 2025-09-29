PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann mit Axt in Bahn kündigt Straftat an

Saalfeld/Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein Hinweisgeber teilte der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Sonntagnachmittag telefonisch mit, dass sich in einem Zug zwischen Saalfeld und Erfurt ein Mann befinde, der ein Beil bei sich führe. Dieser solle zudem gesagt haben, dass er in Erfurt Köpfe spalten wolle.

Mehrere Beamte begaben sich unmittelbar zum Ankunftsbahnsteig im Erfurter Hauptbahnhof, um den Mann bei Einfahrt der Regionalbahn zu stellen. Die Uniformierten brachten ihn zur Dienststelle. Das mitgeführte Beil wurde ihm abgenommen. Bei dem 25-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0.3 Promille gemessen.

Gefährliche oder waffenähnliche Gegenstände gehören nicht ins Reisegepäck in Zügen. Auch die Androhung von Straftaten kann eine Anzeige zur Folge haben.

Dem couragierten Hinweisgeber gilt ein Dank für die sofortige Alarmierung der Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

