BPOLI EF: Drei Anzeigen in weniger als zwei Stunden

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Gleich drei Straftaten hat ein Mann am Donnerstagabend in Erfurt begangen - dafür benötigte er weniger als zwei Stunden.

Kurz nach 20:00 Uhr erreichte er den Hauptbahnhof mit einem ICE, für den er kein Ticket besaß. Keine Stunde später wurde er in einem Ladengeschäft im Hauptbahnhof erwischt, als er zwei Dosen eines alkoholischen Getränkes gestohlen hat. Kaum aus den polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizisten entlassen, wurde der 31-jährige Deutsche wieder auffällig. Mit einem Fasermarker beschmierte er Säulen, einen Mülleimer und ein Wartemodul auf einem Bahnsteig.

Nachdem ihn Beamte der Bundespolizei wegen Leistungserschleichung, Diebstahl und Sachbeschädigung angezeigt haben, stellte er seine strafrechtlichen Aktivitäten ein.

Der 31-Jährige ist bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung in Sachsen polizeilich in Erscheinung getreten.

