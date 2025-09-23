Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahme am Bahnhof

Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots)

Am Bahnhof Arnstadt überprüften Bundespolizisten am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, einen Mann. Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Informationssystemen wurde bekannt, dass gegen den 34-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen - ein Strafvollstreckungsbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit und einer wegen dem Nichterscheinen bei einer gerichtlichen Verhandlung.

Dem Mann wurden die Haftbefehle eröffnet und er wurde durch die Beamten vor Ort festgenommen. Bei Ihm fanden die Uniformierten zudem auch eine flüssige, synthetische Droge, was ihm zusätzlich eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einbrachte.

Der Mann sitzt zur Vollstreckung seiner Strafe nun für einige Tage in der Justizvollzugsanstalt Tonna ein.

