BPOLI EF: Sieben auf einen Streich - falsches WC bringt Mann in Bredouille

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Dame informierte eine Streife der Bundespolizei am Samstagabend darüber, dass sich im Erfurter Hauptbahnhof ein Mann im Sanitärbereich für Frauen aufhalte.

Eine Beamtin betrat das Frauen-WC und entdeckte den beschriebenen Mann. Er wurde aufgefordert, sich aus dem Bereich zu entfernen. Am Ausgang der Bahnhofstoilette übernahmen ihre Kollegen den 46-jährigen Deutschen und überprüften ihn. Beim Abgleich seiner Personendaten staunten sie nicht schlecht, denn der Mann wird in gleich sieben Fällen per Aufenthaltsermittlung gesucht. Behörden aus Schleswig-Holstein, Thüringen und Niedersachsen führen Verfahren wegen Diebstahls, Erschleichen von Leistungen und Hausfriedensbruch gegen ihn.

Erst im Juli verbrachte der 46-Jährige wegen Eigentumskriminalität eine mehrtägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.

Warum der Mann sich in das Frauen-WC verirrte, blieb offen. Die involvierten Justiz- und Polizeidienststellen wurden darüber informiert, wo der Mann gemeldet ist.

