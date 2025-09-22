PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kontrolle brachte Drogen und Diebesgut zum Vorschein

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein 41-Jähriger wurde am Samstagabend durch eine Streife der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof überprüft. Dabei fanden die Beamten nicht nur eine Plastiktüte mit weißem Pulver, sondern auch Elektrogeräte, für die er keinen Eigentumsnachweis glaubhaft machen konnte.

Der polnische Staatsangehörige wurde zur Dienststelle verbracht. Ein Drogenschnelltest ergab, dass es sich beim Inhalt der Tüte um Amphetamine handelt, die in der Summe 14 Gramm auf die Waage brachten.

In seinem Koffer befanden sich einige Elektrowerkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass einige der Gerätschaften als gestohlen gelten.

Der Mann erhielt Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls.

Sowohl die Drogen als auch das Diebesgut wurden sichergestellt, genau wie eine Goldkette, die er eigenen Angaben ebenfalls nicht auf legalem Wege erworben hat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

