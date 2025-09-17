PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gefährliche Gegenstände nimmt man besser nicht mit zum Flughafen

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde bei einer 34-Jährigen an der Luftsicherheitskontrollstelle des Flughafens Erfurt-Weimar ein Abwehrspray im Handgepäck vermutet. Bei der Öffnung des Rucksacks sollte sich der Anfangsverdacht vom technischen Durchleuchten bestätigen. Luftsicherheitsassistenten fanden ein Tierabwehrspray und riefen eine Streife der Bundespolizei zur Unterstützung hinzu.

Die Bundespolizisten mussten die Ordnungswidrigkeit ahnden. Das Spray wurde sichergestellt. Die 34-jährige Deutsche wurde belehrt und durfte ihren Flug nach Hurghada antreten, weil ansonsten keine weiteren verbotswidrigen Gegenstände mitgeführt wurden.

Regelmäßig sensibilisiert die Bundespolizei zu gefährlichen und verbotenen Gegenständen an Flughäfen und auf Reisen. Bitte vergewissern Sie sich, ob sich solche in ihrem Handgepäck befinden. Lassen Sie diese zuhause und vermeiden Sie dadurch unnötige Unannehmlichkeiten bei den Sicherheits-Checks.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 15:40

    BPOLI EF: Zu Risiken und Nebenwirkungen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Heute Morgen wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt darüber informiert, dass ein Mann in einer Apotheke am Erfurter Hauptbahnhof einen Mitarbeiter mit erhobener Faust bedroht und die Einrichtung trotz Aufforderung nicht verlassen haben soll. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei traf den Mann in der Apotheke an. Er zeigte sich verbal aggressiv und aufgebracht. Das Gemüt des ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:38

    BPOLI EF: Sexuelle Belästigung hat strafrechtliche Konsequenzen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Frau zeigte am Montagabend eine im Zug erlebte sexuelle Belästigung bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt an. Während der Bahnfahrt aus Nordthüringen nach Erfurt beobachtete sie, wie ein Mann, der unweit von ihr Platz genommen hatte, sie anstarrte und im weiteren Verlauf erregt an seinem bedeckten Geschlechtsteil manipuliert hat. Die Frau entfernte sich aus der Situation und ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 21:04

    BPOLI EF: Gestohlenes Fahrrad taucht am Hauptbahnhof wieder auf

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 1:00 Uhr, wurde ein 36-Jähriger im Erfurter Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei überprüft. Wegen einer früheren Urkundenfälschung und einem Fall der Unterschlagung suchten zwei Staatsanwaltschaften mit Aufenthaltsermittlungen nach dem Litauer. In seinem Rucksack führte er ein Einhandmesser mit sich. Bei sich hatte er auch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren