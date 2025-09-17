Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gefährliche Gegenstände nimmt man besser nicht mit zum Flughafen

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde bei einer 34-Jährigen an der Luftsicherheitskontrollstelle des Flughafens Erfurt-Weimar ein Abwehrspray im Handgepäck vermutet. Bei der Öffnung des Rucksacks sollte sich der Anfangsverdacht vom technischen Durchleuchten bestätigen. Luftsicherheitsassistenten fanden ein Tierabwehrspray und riefen eine Streife der Bundespolizei zur Unterstützung hinzu.

Die Bundespolizisten mussten die Ordnungswidrigkeit ahnden. Das Spray wurde sichergestellt. Die 34-jährige Deutsche wurde belehrt und durfte ihren Flug nach Hurghada antreten, weil ansonsten keine weiteren verbotswidrigen Gegenstände mitgeführt wurden.

Regelmäßig sensibilisiert die Bundespolizei zu gefährlichen und verbotenen Gegenständen an Flughäfen und auf Reisen. Bitte vergewissern Sie sich, ob sich solche in ihrem Handgepäck befinden. Lassen Sie diese zuhause und vermeiden Sie dadurch unnötige Unannehmlichkeiten bei den Sicherheits-Checks.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell