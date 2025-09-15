PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gestohlenes Fahrrad taucht am Hauptbahnhof wieder auf

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 1:00 Uhr, wurde ein 36-Jähriger im Erfurter Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei überprüft.

Wegen einer früheren Urkundenfälschung und einem Fall der Unterschlagung suchten zwei Staatsanwaltschaften mit Aufenthaltsermittlungen nach dem Litauer.

In seinem Rucksack führte er ein Einhandmesser mit sich. Bei sich hatte er auch ein Fahrrad. Die Überprüfung hat ergeben, dass ihm das Zweirad nicht gehört. Das Mountainbike stammt aus einem Diebstahl, der erst vor wenigen Tagen in Erfurt angezeigt worden ist.

Sowohl das Messer als auch das Rad wurden sichergestellt. Es wird nun ermittelt, ob der Mann selbst für den besonders schweren Fall des Diebstahls verantwortlich oder in eine Hehlerei verwickelt ist. Mit einer Anzeige muss er in jedem Fall rechnen.

Nach Freigabe durch die Justiz wird sich der Eigentümer des Rades darüber freuen können, dass ihm sein Bike wieder übergeben werden kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

