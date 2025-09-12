Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrausweisautomat in Grimmenthal angegriffen, Zeugenaufruf

Grimmenthal, Grimmenthal Bahnhof (ots)

Heute Mittag, gegen 12:00 Uhr, wurde die Bundespolizei in Erfurt darüber informiert, dass bisher Unbekannte am Bahnhof Grimmenthal gewaltsam versucht haben, den dortigen Fahrausweisautomaten aufzubrechen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde mit Brandmitteln, Steinen und anderweitigen Werkzeugen versucht, an das Innere des technischen Geräts zu gelangen. Geld wurde nicht erbeutet. Vor Ort konnten keine Personen mehr festgestellt werden.

Beamte haben am Automaten und am Tatort Spuren gesichert. Das Gerät ist nicht mehr funktionstüchtig. Die Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Die Suche nach den Tätern läuft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Erfurt zu melden, und mit Hinweisen und Informationen die Aufklärung zu unterstützen.

Wer kann zu Tat und Tätern Auskünfte geben? Wer hat verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen direkt am Bahnhof oder in Bahnhofsnähe wahrgenommen, oder hat sonstige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tat registriert?

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr telefonisch (0361/659830) als auch in Schriftform (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) unter Angabe des Aktenzeichens Vg / BP / 899413 / 2025 entgegen.

