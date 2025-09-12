PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrausweisautomat in Grimmenthal angegriffen, Zeugenaufruf

Grimmenthal, Grimmenthal Bahnhof (ots)

Heute Mittag, gegen 12:00 Uhr, wurde die Bundespolizei in Erfurt darüber informiert, dass bisher Unbekannte am Bahnhof Grimmenthal gewaltsam versucht haben, den dortigen Fahrausweisautomaten aufzubrechen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde mit Brandmitteln, Steinen und anderweitigen Werkzeugen versucht, an das Innere des technischen Geräts zu gelangen. Geld wurde nicht erbeutet. Vor Ort konnten keine Personen mehr festgestellt werden.

Beamte haben am Automaten und am Tatort Spuren gesichert. Das Gerät ist nicht mehr funktionstüchtig. Die Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Die Suche nach den Tätern läuft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Erfurt zu melden, und mit Hinweisen und Informationen die Aufklärung zu unterstützen.

Wer kann zu Tat und Tätern Auskünfte geben? Wer hat verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen direkt am Bahnhof oder in Bahnhofsnähe wahrgenommen, oder hat sonstige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tat registriert?

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr telefonisch (0361/659830) als auch in Schriftform (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) unter Angabe des Aktenzeichens Vg / BP / 899413 / 2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:42

    BPOLI EF: Mann fährt ohne Ticket und bricht später in Bäckereifiliale ein

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Gleich zwei Mal beschäftigte ein 23-Jähriger die Bundespolizei von Donnerstag auf Freitag. Am gestrigen Abend nutze der Deutsche einen ICE aus Coburg nach Erfurt, jedoch ohne den nötigen Fahrschein dafür zu haben. Wenige Stunden später konnte er für einen Einbruch in ein Bäckereigeschäft im Erfurter Hauptbahnhof ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:40

    BPOLI EF: Männer geraten am Hauptbahnhof aneinander

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Am Mittwochabend kam es im Bereich der Unterführung des Erfurter Hauptbahnhofes zu einem Streit zwischen zwei Männern. Die beiden Deutschen kannten sich und im Laufe der Zeit muss sich zwischenmenschlich einiges angestaut haben. Das Fass lief gestern aus bisher noch unbekannten Gründen über. Der 39-Jährige überkippte den Älteren, einen 50-Jährigen, mit dem Inhalt einer ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:20

    BPOLI EF: Wortgefecht endet mit Anspucken auf Bahnsteig

    Erfurt, Hauptbahnhof Erfurt (ots) - Am Dienstagmittag hielt sich ein 54-jähriger Mann im Wartebreich eines Bahnsteiges im Erfurter Hauptbahnhof auf. Eigenen Angaben zufolge rauchte er dort. Zwei ältere Frauen begaben sich in seine Richtung und sollen ihn in ausländischer Sprache beschimpft haben, woraus sich ein Wortgefecht entwickelt habe. Im weiteren Verlauf soll der Rauchende bespuckt worden sein. Der Mann ekelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren