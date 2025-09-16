Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zu Risiken und Nebenwirkungen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt darüber informiert, dass ein Mann in einer Apotheke am Erfurter Hauptbahnhof einen Mitarbeiter mit erhobener Faust bedroht und die Einrichtung trotz Aufforderung nicht verlassen haben soll.

Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei traf den Mann in der Apotheke an. Er zeigte sich verbal aggressiv und aufgebracht. Das Gemüt des augenscheinlich alkoholisierten 38-Jährigen ließ sich nicht beruhigen, weshalb er vor Ort gefesselt und zur Dienststelle gebracht worden ist. Dort wurde bei dem Deutschen ein Atemalkoholwert von 2.8 Promille gemessen. Nachdem seine Personalien feststanden und er wegefähig war, wurde er mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Erfurt entlassen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen des Alkoholkonsums muss der Mann wohl künftig in einer anderen Apotheke um Rat fragen. In der bundespolizeilichen Packungsbeilage wird er lesen können, dass er wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch angezeigt wurde, und welche Rechte er im Strafverfahren hat.

