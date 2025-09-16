PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sexuelle Belästigung hat strafrechtliche Konsequenzen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Frau zeigte am Montagabend eine im Zug erlebte sexuelle Belästigung bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt an.

Während der Bahnfahrt aus Nordthüringen nach Erfurt beobachtete sie, wie ein Mann, der unweit von ihr Platz genommen hatte, sie anstarrte und im weiteren Verlauf erregt an seinem bedeckten Geschlechtsteil manipuliert hat. Die Frau entfernte sich aus der Situation und wechselte den Platz. Über die Zugbegleitung wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine weitere Frau brachte einen ähnlichen Fall zur Anzeige.

Beim Halt der Bahn in Erfurt wurde der 24-jährige Mann durch Beamte festgestellt und räumlich von den Opfern getrennt.

Die Streife hat Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und einer exhibitionistischen Handlung gegen den 24-jährigen Afghanen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

