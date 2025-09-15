Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

Lübeck (ots)

Aktuell (15.09.2025) registriert die Polizei vermehrt Schockanrufe im Bereich Lübeck. Seit 10.00 Uhr wurden der Polizei fünf Betrugsversuche mittels Schockanrufen gemeldet, wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. Bisher ist es zu keiner registrierten, vollendeten Tat gekommen.

Bei den heutigen Anrufen wird ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung Angehöriger geschildert. Die falschen Amtsträger fordern eine Kaution in Höhe von 10.000EUR.

Die Polizei bittet um Beachtung der folgenden Tipps:

- Machen Sie gegenüber Unbekannten keine Angaben zu Wertgegenständen - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen - Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten. - Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei

