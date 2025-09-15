PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

Lübeck (ots)

Aktuell (15.09.2025) registriert die Polizei vermehrt Schockanrufe im Bereich Lübeck. Seit 10.00 Uhr wurden der Polizei fünf Betrugsversuche mittels Schockanrufen gemeldet, wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. Bisher ist es zu keiner registrierten, vollendeten Tat gekommen.

Bei den heutigen Anrufen wird ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung Angehöriger geschildert. Die falschen Amtsträger fordern eine Kaution in Höhe von 10.000EUR.

Die Polizei bittet um Beachtung der folgenden Tipps:

   - Machen Sie gegenüber Unbekannten keine Angaben zu 
     Wertgegenständen
   - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen
   - Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten.
   - Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 11:31

    POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein / Brand eines Mehrparteienhauses in Oldenburg in Holstein

    Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (14.09.2025) brach im Bereich des Dachgeschosses eines Mehrparteienhauses in Oldenburg/ Holstein ein Feuer aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand und die Hitzeentwicklung wurde das Wohnhaus jedoch stark beschädigt, es ist derzeit nicht bewohnbar. Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens nahmen Teile des Dachgeschosses ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 06:48

    POL-HL: Folgemeldung: Vermisste 90-Jährige aus Oststeinbek wohlauf angetroffen

    Lübeck (ots) - Die am Morgen des 13.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach der 90-Jährigen aus Oststeinbek wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Vermisste konnte nach Ermittlungen wohlauf in einer Klinik in Hamburg festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich dennoch für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der ...

    mehr
