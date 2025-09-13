POL-HL: Folgemeldung: Vermisste 90-Jährige aus Oststeinbek wohlauf angetroffen
Lübeck (ots)
Die am Morgen des 13.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach der 90-Jährigen aus Oststeinbek wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Vermisste konnte nach Ermittlungen wohlauf in einer Klinik in Hamburg festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich dennoch für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird um eine Löschung des zuvor veröffentlichten Lichtbildes gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell