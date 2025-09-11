Polizeidirektion Lübeck

Am Donnerstagmorgen (11.09.2025) ereignete sich zwischen Ekelsdorf und Süsel ein Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung der Landesstraße 309 zur Folge hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe zogen die Polizeibeamten die Landesbetriebe Verkehr, Fachfirmen zur Reinigung und die untere Wasserbehörde hinzu.

Um 06:40 Uhr bog ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann von einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Landesstraße 309 in Richtung Süsel ein. Während des Abbiegevorgangs löste sich der Anhänger des Lkw und rollte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw stieß mit dem Anhänger zusammen und kam mit schweren Beschädigungen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Dem Unfall folgte eine Vollsperrung der Landesstraße 309. Der beschädigte Lastwagen der Marke MAN verlor circa 50 Liter Hydrauliköl, das die Bankette, den angrenzenden Fahrradweg sowie ein Siel verschmutzte.

Aufgrund der Verunreinigung zogen die Polizeibeamten den Landesbetrieb Verkehr hinzu. Es wurden Fachfirmen mit der Reinigung beauftragt. Die Arbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an, da Erdreich von der Bankette abgetragen werden musste. Wegen des ausgelaufenen Hydrauliköls im Siel wurde zudem die untere Wasserbehörde eingeschaltet.

Der MAN wurde abgeschleppt. Der Anhänger konnte von dem verantwortlichen Betrieb von der Fahrbahn entfernt werden.

Die Polizei hat gegen den 59-jährigen Ostholsteiner ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen eingeleitet. Ab 13:40 Uhr wurde die Sperrung Landesstraße 309 wieder aufgehoben.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

