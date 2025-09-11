PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Süsel
Verkehrsunfall - Anhänger kollidiert mit Lkw

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.09.2025) ereignete sich zwischen Ekelsdorf und Süsel ein Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung der Landesstraße 309 zur Folge hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe zogen die Polizeibeamten die Landesbetriebe Verkehr, Fachfirmen zur Reinigung und die untere Wasserbehörde hinzu.

Um 06:40 Uhr bog ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann von einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Landesstraße 309 in Richtung Süsel ein. Während des Abbiegevorgangs löste sich der Anhänger des Lkw und rollte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw stieß mit dem Anhänger zusammen und kam mit schweren Beschädigungen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Dem Unfall folgte eine Vollsperrung der Landesstraße 309. Der beschädigte Lastwagen der Marke MAN verlor circa 50 Liter Hydrauliköl, das die Bankette, den angrenzenden Fahrradweg sowie ein Siel verschmutzte.

Aufgrund der Verunreinigung zogen die Polizeibeamten den Landesbetrieb Verkehr hinzu. Es wurden Fachfirmen mit der Reinigung beauftragt. Die Arbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an, da Erdreich von der Bankette abgetragen werden musste. Wegen des ausgelaufenen Hydrauliköls im Siel wurde zudem die untere Wasserbehörde eingeschaltet.

Der MAN wurde abgeschleppt. Der Anhänger konnte von dem verantwortlichen Betrieb von der Fahrbahn entfernt werden.

Die Polizei hat gegen den 59-jährigen Ostholsteiner ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen eingeleitet. Ab 13:40 Uhr wurde die Sperrung Landesstraße 309 wieder aufgehoben.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
- Pressestelle -
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:29

    POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Autofahrer widersetzt sich Kontrolle-Polizeibeamter verletzt

    Lübeck (ots) - Ein Lübecker entzog sich am Dienstagmittag (09.09.2025) einer Verkehrskontrolle in der Memelstraße in Lübeck St. Lorenz und beschleunigte sein Fahrzeug maximal. Erst aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens und auf der Straße abgestellter Streifenwagen konnte die Fahrt beendet werden. Bei den anschließenden Maßnahmen schlug der Mann auf einen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:42

    POL-HL: OH Ratekau / Polizei trainiert Bedrohungsszenario an einer Schule in Ratekau

    Lübeck (ots) - Am Samstag, den 13.September 2025, führt die Polizeidirektion Lübeck auf dem Gelände der César-Klein-Schule in Ratekau eine groß angelegte Übung durch. Ab 08:30 Uhr trainieren zahlreiche Polizeieinsatzkräfte aus Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit Spezialeinsatzkräften des Landeskriminalamtes sowie dem Rettungsdienst Holstein den Ernstfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren