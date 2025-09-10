PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Travemünde Folgemeldung: Frau verletzt durch anspringenden Hund - Polizei sucht Zeuginnen

Lübeck (ots)

Mittwochmittag (03.09.2025) stürzte eine Frau am Hundestrand Priwall nachdem sie von einem Hund angesprungen worden sein soll und brach sich den Arm. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Inzwischen hat sich die Hundehalterin bei der Polizei gemeldet. Es werden aber noch Zeuginnen des Vorfalls gesucht.

Eine 63-jährige Segebergerin wäre am Mittwoch gegen 12.15 Uhr am Hundestrand am Priwall in Travemünde entlang gegangen. Sie wäre von einem mittelgroßen Hund mit lockigem Fell angesprungen worden, so dass sie auf den Rücken gefallen und sich dabei den rechten Unterarm gebrochen hätte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie eines möglichen Verstoßes gegen das Gesetz über das Halten von Hunden auf.

Nach der Berichterstattung in Print- und sozialen Medien meldete sich am Dienstag (09.09.2025) eine 59-Jährige aus Travemünde bei der Polizei, da sie die gesuchte Hundehalterin wäre.

Zur Klärung des Vorfalls werden Zeuginnen gesucht: Eine Frau soll sich um die Verletzte gekümmert haben, eine weitere Frau mit einem hellen Labrador, soll ebenfalls die Situation mitbekommen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Travemünde unter der 04502/863430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

