PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Moisling
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte des Kommunalen Ordnungsdienstes Lübeck

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (06.09.2025) kam es in Lübeck - Moisling zu einem Angriff auf Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden, fesselten ihn und zogen die Polizei hinzu. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 51-jährigen Mann in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts diverser Delikte ein.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da es in der Straße Schulgang zu einem Widerstand gegen Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes gekommen sein sollte.

Demzufolge waren die Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes wegen einer Ruhestörung im Einsatz, als einer von ihnen plötzlich von einem Mann angegriffen worden sei. Der 51-jährige Mann habe einen Beamten zu Boden gestoßen und versucht diesen zu schlagen.

Die Einsatzkräfte brachten den Lübecker zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Anschließend zogen sie die Polizei hinzu. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Mann verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Der Mann (deutsche Staatsangehörigkeit) wurde in Gewahrsam genommen. Da der 51-Jährige alkoholisiert wirkte, wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholgehalts entnommen.

Bei dem Angriff und den anschließenden Widerstandshandlungen wurde ein Beamter des Kommunalen Ordnungsdienstes leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
- Pressestelle -
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:17

    POL-HL: OH - Süsel / Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76

    Lübeck (ots) - Am Sonntagmorgen (07.09.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Röbel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann ist mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Gegen 06:00 Uhr befuhren zwei Polizeibeamte die Bundesstraße 76, als sie auf eine Unfallstelle ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:30

    POL-HL: OH - Wangels / Brand eines Reetdachhauses

    Lübeck (ots) - Am Montagmorgen (08.09.2025) kam es in Wangels zu einem Brand eines Reetdachhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte rückten für die Löschmaßnahmen an. Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist unbekannt. Zusammenhänge mit anderen werden Bränden geprüft. Gegen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:06

    POL-HL: Lensahn/Ostholstein Auto wird auf Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

    Lübeck (ots) - Donnerstagvormittag (04.09.2025) wurde ein Skoda Scala auf dem Parkplatz eines Discounters in Lensahn beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Am Donnerstag gegen 10 Uhr stellte ein 72-jähriger Ostholsteiner seinen blauen Skoda Scala auf dem Parkplatz eines Discounters in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren