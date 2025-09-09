Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Moisling

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte des Kommunalen Ordnungsdienstes Lübeck

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (06.09.2025) kam es in Lübeck - Moisling zu einem Angriff auf Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden, fesselten ihn und zogen die Polizei hinzu. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 51-jährigen Mann in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts diverser Delikte ein.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da es in der Straße Schulgang zu einem Widerstand gegen Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes gekommen sein sollte.

Demzufolge waren die Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes wegen einer Ruhestörung im Einsatz, als einer von ihnen plötzlich von einem Mann angegriffen worden sei. Der 51-jährige Mann habe einen Beamten zu Boden gestoßen und versucht diesen zu schlagen.

Die Einsatzkräfte brachten den Lübecker zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Anschließend zogen sie die Polizei hinzu. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Mann verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Der Mann (deutsche Staatsangehörigkeit) wurde in Gewahrsam genommen. Da der 51-Jährige alkoholisiert wirkte, wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholgehalts entnommen.

Bei dem Angriff und den anschließenden Widerstandshandlungen wurde ein Beamter des Kommunalen Ordnungsdienstes leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell