Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen (11.09.2025) kam es auf der Landesstraße 174 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter durch eine Ausweichbewegung gegen eine Leitplanke geriet. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 06:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Lübeck mit seinem Kleintransporter der Marke MAN die Landesstraße 174 in Richtung Malente. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll ihm in Höhe der Wilhelmshöhe ein dunkler Audi entgegen gekommen und auf die Fahrbahnseite des Lübeckers geraten sein. Der 58-Jährige sei ausgewichen, um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden. Dabei touchierte er mit dem MAN-Transporter die Leitplanke. Der dunkle Audi, bei dem es sich um einen Kombi handelt, setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000EUR.

Die Eutiner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum Unfallhergang und dem dunklen Audi werden telefonisch unter 04521 - 8010 oder per E-Mail unter Eutin.PR@polizei.landsh.de entgegen genommen.

