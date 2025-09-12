PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Zwei Pferde auf Weide verletzt - Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmittag (04.09.2025) stellten zwei Frau Verletzungen bei zwei Pferden auf einer Weide in Klausdorf auf Fehmarn fest. Eine Tierärztin untersuchte die Tiere und kam zum Schluss, dass die Pferde sich die Verletzungen nicht selber zugezogen haben dürften. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Hinweise.

Donnerstag gegen 13.40 Uhr holte eine Reitlehrerin eine Stute von der Weide und bemerkte dabei eine Verletzung an den Beinen des Tieres. Gemeinsam mit der Pferdehalterin sah sie sich die anderen Tiere auf der Weide an. Bei einer weiteren Stute entdeckten die Frauen ebenfalls eine Verletzung an den Beinen.

Eine Tierärztin einer Pferdeklinik in Ostholstein stellte neben den Verletzungen an den Beinen, Verletzungen im Genitalbereich der Pferde fest. Es wäre unwahrscheinlich, dass die Tiere sich die Verletzungen selber zugezogen haben könnten.

Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04524/7077100 oder per Mail an Scharbeutz.PABR@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

