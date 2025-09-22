PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Müllentsorgung an Bahnstrecke

Erfurt, Bischleben Bahnhof (ots)

Bei der Entsorgung seines Mülls muss jemand den öffentlichen Raum mit einer Deponie gleichgesetzt haben. Ein Umweltsünder hat seinen Müll am Bahnhof Erfurt-Bischleben abgelegt.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die den Unrat am Sonntagmittag an einer Lagerstelle für Bahnschwellen entdeckt haben, meldeten den Sachverhalt bei der Bundespolizei. Bei dem illegal abgeladenen Müll handelte sich um drei Säcke, die mit Zement und Schrauben gefüllt waren.

Gefahren für den Betrieb der Bahn sind durch den Unrat nicht entstanden. Der Müll wird vor Ort entfernt. Es wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
