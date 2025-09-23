PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Nicht immer gehen Verluste glimpflich aus

Erfurt/Erfurt Hauptbahnhof, Saalfeld/Saalfeld Bahnhof, Sömmerda/Sömmerda Bahnhof (ots)

Der Montag war für die Bundespolizei in Thüringen durch eine Vielzahl von Diebstahlshandlungen und Unterschlagungen geprägt.

Eine 42-Jährige musste beim Ausstieg aus einer Bahn in Saalfeld feststellen, dass ihr wertiges Mobilfunktelefon abhanden gekommen ist. Eine Nachsuche verlief negativ.

Über den Verlust von 100 Euro muss sich eine 18-Jährige ärgern. Diese hatte ihre Geldbörse verloren. Finderinnen hinterlegten das Portemonnaie bei der Polizeidienststelle. So erhielt die Geschädigte zumindest ihre Dokumente wieder.

Ebenfalls einen Verlust ihrer Geldbörse musste eine 36-Jährige beklagen. Ehrliche Finder gaben diese jedoch bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof ab. Mutmaßlich hat die Eigentümerin ihren Verlust noch gar nicht bemerkt, denn es lag in den polizeilichen Systemen noch keine Anzeige vor.

Unbekannte haben einer 37-Jährigen auf der Zugfahrt vom Sömmerda nach Erfurt ihr teures Smartphone aus der Seitentasche des Rucksacks entwendet. Das bemerkte die Frau zu spät. Die Daten aus der Kameratechnik des Zuges sollen nun bei der Aufklärung der Tat helfen.

Die Bundespolizei sensibilisiert immer wieder zum aufmerksamen Umgang mit den eigenen Habseligkeiten in Bahnen und Bahnhöfen. Selten gehen die Sachverhalte gut aus und nicht immer kann man sich über ehrliche Finder freuen. Zurückgelassene Taschen und Koffer, oder auch offene Rucksäcke und Jackentaschen machen es Dieben besonders einfach. Seien Sie vorsichtig und achtsam, dann haben es Langfinger schwerer.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 08:20

    BPOLI EF: Festnahme am Bahnhof

    Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots) - Am Bahnhof Arnstadt überprüften Bundespolizisten am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, einen Mann. Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Informationssystemen wurde bekannt, dass gegen den 34-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen - ein Strafvollstreckungsbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit und einer wegen dem Nichterscheinen bei einer gerichtlichen Verhandlung. Dem Mann wurden die Haftbefehle eröffnet und er wurde durch ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:41

    BPOLI EF: Müllentsorgung an Bahnstrecke

    Erfurt, Bischleben Bahnhof (ots) - Bei der Entsorgung seines Mülls muss jemand den öffentlichen Raum mit einer Deponie gleichgesetzt haben. Ein Umweltsünder hat seinen Müll am Bahnhof Erfurt-Bischleben abgelegt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die den Unrat am Sonntagmittag an einer Lagerstelle für Bahnschwellen entdeckt haben, meldeten den Sachverhalt bei der Bundespolizei. Bei dem illegal abgeladenen Müll handelte ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:40

    BPOLI EF: Sieben auf einen Streich - falsches WC bringt Mann in Bredouille

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Dame informierte eine Streife der Bundespolizei am Samstagabend darüber, dass sich im Erfurter Hauptbahnhof ein Mann im Sanitärbereich für Frauen aufhalte. Eine Beamtin betrat das Frauen-WC und entdeckte den beschriebenen Mann. Er wurde aufgefordert, sich aus dem Bereich zu entfernen. Am Ausgang der Bahnhofstoilette ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren