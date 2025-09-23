PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Unnötig in Gefahr begeben - Abkürzungen über Gleise sind der falsche Weg

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

Gleich mehrfach musste die Bundespolizei in Meiningen in den letzten Tagen bei unbefugten Gleisübertritten einschreiten.

Im Laufe der vergangenen drei Tage musste die Bundespolizei bei gleich vier Personen (20, 22, 28, und 40 Jahre) tätig werden, da diese unerlaubt die Bahngleise zwischen der Straße "Am Kirchbrunnen" und des Meininger Bahnhofes überquerten, zuletzt heute in den Morgenstunden.

Die deutsche Frau sowie die algerischen und libyschen Männer wurden durch Streifen der Bundespolizei über ihr Fehlverhalten und insbesondere die damit einhergehenden (Lebens-)Gefahren belehrt. Alle vier Personen wurden verwarnt und müssen für ihr verbotswidriges Handeln ein Verwarngeld entrichten.

Viel wichtiger als die Ahndung derartiger Verstöße ist der Bundespolizei und der Deutschen Bahn das Bewusstmachen für Gefahren, die durch den passiven und vor allem aktiven Eisenbahnbetrieb ausgehen. Personen- und Güterzüge passieren mit einer hohen Taktung das Bahnhofsareal in Meiningen, und sei es nur für Rangierfahrten. Nicht alle Züge halten zwingend in dem Verkehrsknoten in Südthüringen. Demzufolge rollen sie auch bei der Passage durch den Bahnhof mit hohen zweistelligen Geschwindigkeiten. Schienengebunde Verkehrsmittel können jedoch nicht ausweichen und haben zum Teil sehr lange Bremswege. Gleisanlagen sind daher für Reisende und unbefugte Dritte ein Tabu bzw. eine absolute Verbotszone. Sowohl die Deutsche Bahn als auch die Bundespolizei sorgen gemeinsam mit immer wiederkehrenden Aufklärungskampagnen dafür, dass Reisende und Bahnnutzende zu diesen lebensgefährlichen Abkürzungen und weiteren betriebsbedingten Gefahren sensibilisiert werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 11:48

    BPOLI EF: Nicht immer gehen Verluste glimpflich aus

    Erfurt/Erfurt Hauptbahnhof, Saalfeld/Saalfeld Bahnhof, Sömmerda/Sömmerda Bahnhof (ots) - Der Montag war für die Bundespolizei in Thüringen durch eine Vielzahl von Diebstahlshandlungen und Unterschlagungen geprägt. Eine 42-Jährige musste beim Ausstieg aus einer Bahn in Saalfeld feststellen, dass ihr wertiges Mobilfunktelefon abhanden gekommen ist. Eine Nachsuche verlief negativ. Über den Verlust von 100 Euro muss ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:20

    BPOLI EF: Festnahme am Bahnhof

    Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots) - Am Bahnhof Arnstadt überprüften Bundespolizisten am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, einen Mann. Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Informationssystemen wurde bekannt, dass gegen den 34-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen - ein Strafvollstreckungsbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit und einer wegen dem Nichterscheinen bei einer gerichtlichen Verhandlung. Dem Mann wurden die Haftbefehle eröffnet und er wurde durch ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:41

    BPOLI EF: Müllentsorgung an Bahnstrecke

    Erfurt, Bischleben Bahnhof (ots) - Bei der Entsorgung seines Mülls muss jemand den öffentlichen Raum mit einer Deponie gleichgesetzt haben. Ein Umweltsünder hat seinen Müll am Bahnhof Erfurt-Bischleben abgelegt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die den Unrat am Sonntagmittag an einer Lagerstelle für Bahnschwellen entdeckt haben, meldeten den Sachverhalt bei der Bundespolizei. Bei dem illegal abgeladenen Müll handelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren