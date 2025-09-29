Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bestiehlt Frau auf Rolltreppe im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Frau erschien am Sonntagmittag in der Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und zeigte den Verlust ihres Smartphones an. Sie äußerte die Vermutung, dass ihr das Mobiltelefon gestohlen worden sei.

Die ukrainische Frau hatte in etwa beschrieben, welchen Weg sie im Hauptbahnhof zurückgelegt hat. Den Beamten gelang es, diesen anhand der Kameraaufzeichnungen nachzukonstruieren. Dabei konnten sie den Diebstahl nachvollziehen.

Ein bisher unbekannter Mann nutzte die kurze Fahrt auf einer Rolltreppe, um den wertigen Gegenstand aus dem Rucksack der Frau zu entnehmen. Nach ihm wird nun gefahndet.

Die Tricks und Methoden der Taschendiebe sind vielfältig. Von daher sollten die eigenen Wertgegenstände besonders im eignen Fokus stehen, damit es Langfingern schwer gemacht wird.

