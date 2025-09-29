PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bestiehlt Frau auf Rolltreppe im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Frau erschien am Sonntagmittag in der Dienststelle der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und zeigte den Verlust ihres Smartphones an. Sie äußerte die Vermutung, dass ihr das Mobiltelefon gestohlen worden sei.

Die ukrainische Frau hatte in etwa beschrieben, welchen Weg sie im Hauptbahnhof zurückgelegt hat. Den Beamten gelang es, diesen anhand der Kameraaufzeichnungen nachzukonstruieren. Dabei konnten sie den Diebstahl nachvollziehen.

Ein bisher unbekannter Mann nutzte die kurze Fahrt auf einer Rolltreppe, um den wertigen Gegenstand aus dem Rucksack der Frau zu entnehmen. Nach ihm wird nun gefahndet.

Die Tricks und Methoden der Taschendiebe sind vielfältig. Von daher sollten die eigenen Wertgegenstände besonders im eignen Fokus stehen, damit es Langfingern schwer gemacht wird.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:53

    BPOLI EF: Mann im Rollstuhl bestohlen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Drei Personen haben am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, mutmaßlich einen 83-jährigen Mann in der Straßenbahnunterführung bestohlen. Der Rollstuhlfahrer berichtete, dass drei bisher Unbekannte ihn in der Unterführung aufgehalten haben und ihm die Situation komisch vorkam. Im Anschluss bemerkte er, dass ihm ein Netz an seiner Mobilitätshilfe fehlte, worin er eine Regenjacke ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:18

    BPOLI EF: Drei Anzeigen in weniger als zwei Stunden

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Gleich drei Straftaten hat ein Mann am Donnerstagabend in Erfurt begangen - dafür benötigte er weniger als zwei Stunden. Kurz nach 20:00 Uhr erreichte er den Hauptbahnhof mit einem ICE, für den er kein Ticket besaß. Keine Stunde später wurde er in einem Ladengeschäft im Hauptbahnhof erwischt, als er zwei Dosen eines alkoholischen Getränkes gestohlen hat. Kaum aus den ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:50

    BPOLI EF: Unnötig in Gefahr begeben - Abkürzungen über Gleise sind der falsche Weg

    Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots) - Gleich mehrfach musste die Bundespolizei in Meiningen in den letzten Tagen bei unbefugten Gleisübertritten einschreiten. Im Laufe der vergangenen drei Tage musste die Bundespolizei bei gleich vier Personen (20, 22, 28, und 40 Jahre) tätig werden, da diese unerlaubt die Bahngleise zwischen der Straße "Am Kirchbrunnen" und des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren