Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 30-Jährige wurde gefunden

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hatte die Öffentlichkeit am Donnerstag, 11. September, bei der Suche nach einer 30-jährigen Frau um Mithilfe gebeten.

Die Frau hatte sich aus einem Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt entfernt und ist am Montag, 15. September wieder wohlbehalten in Mülheim aufgefunden worden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell