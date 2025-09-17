POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 30-Jährige wurde gefunden
Mönchengladbach (ots)
Die Polizei hatte die Öffentlichkeit am Donnerstag, 11. September, bei der Suche nach einer 30-jährigen Frau um Mithilfe gebeten.
Die Frau hatte sich aus einem Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt entfernt und ist am Montag, 15. September wieder wohlbehalten in Mülheim aufgefunden worden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung. (cr)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell