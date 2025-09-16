Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dooring-Unfall: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf der Eickener Straße ist es am Montag, 15. September, gegen 18.15 Uhr, zu einem so genannten "Dooring"-Unfall durch eine Autotür gekommen, bei dem eine Pedelec-Fahrerin (48) leicht verletzt wurde.

Die 48-jährige Frau und ihr 49-jähriger Ehemann waren nach eigenen Angaben gerade mit ihren Pedelecs in Richtung Marienkirchstraße unterwegs. An der Kreuzung Eickener Straße / Marienkirchstraße sei ein Auto vor ihnen auf der Straße stehen geblieben, obwohl die Ampel Grün anzeigte. Daraufhin hätten die beiden versucht, rechts an dem Wagen vorbeizufahren. In diesem Moment sei die Beifahrertür geöffnet worden. Ihr Ehemann sei voraus gefahren und habe stark abbremsen müssen, wodurch die 48-Jährige ihm aufgefahren und gestürzt sei. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Die unbekannte Beifahrerin sei daraufhin ausgestiegen und habe sich zu Fuß vom Unfallort entfernt. Gleichzeitig sei der Fahrer des Wagens ausgestiegen, habe die beiden Pedelec-Fahrer beleidigt und sei schließlich mit seinem Wagen vom Unfallort geflüchtet.

Der unbekannte Fahrer sei zwischen 25 und 35 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und habe ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er sei von kräftiger Statur, trug einen langen schwarzen Bart und war mit einer Base-Cap bekleidet.

Die Beifahrerin wurde auf 25 bis 30 Jahre geschätzt und sei 1,80 bis 1,85 Meter groß. Sie habe blonde, lange Haare gehabt.

Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen VW Polo. Das Nummernschild ist der Polizei bekannt, allerdings werden nun weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Insassen des Wagens und zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell